Parte dal Classico il giro del sindaco Masci negli istituti superiori cittadini per ringraziare docenti e studenti

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha avviato una serie di incontri, in occasione della fine dell'anno scolastico, con gli istituti superiori cittadini. Oggi la prima visita è stata fatta alla preside, professori e studenti del liceo Classico D'Annunzio ringraziandoli per lo sforzo compiuto in questo difficile anno di pandemia:

"Questo è stato il primo di diversi incontri che farò nelle scuole superiori di Pescara, i giovani sono quelli che hanno più sofferto in questo anno di pandemia. In questi giorni abbiamo avviato le vaccinazioni per i diciottenni e per i maturandi, così tutti insieme potremo ricominciare a vivere una vita più normale."

Ricordiamo, proprio in merito alla questione delle vaccinazioni dei più giovani, che a partire da oggi 3 giugno coloro che hanno compiuto 12 anni potranno prenotarsi sfruttando i vari canali a disposizione, senza prevedere però la possibilità di utilizzare la tradizionale piattaforma regionale.