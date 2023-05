A Città Sant'Angelo al via i lavori per ripristinare i bagni pubblici nel centro storico in vista della stagione estiva

Torneranno in funzione dopo anni di abbandono i bagni pubblici del centro storico di Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere il sindaco angolano Matteo Perazzetti, da noi raggiunto in merito agli interventi di riqualificazione dei servizi in vista della stagione estiva e dell'arrivo nel centro storico dei turisti:

"I lavori prevederanno la completa sostituzione della pavimentazione e dei sanitari, oltre al montaggio di una porta automatica, tutto questo per ridare maggior decoro ai bagni, che saranno al servizio dei tanti turisti che invaderanno il nostro centro storico. Sono opere necessarie per riqualificare un servizio indispensabile per il centro storico. Erano strutture vetuste con diverse criticità sia per la pavimentazione e le piastrelle che rivestiranno anche le mura, ma anche e soprattutto la messa in sicurezza con una porta automatica per evitare gli atti di vandalismo con telecamere di sicurezza che danneggiano l'immagine della città agli occhi di chi viene a visitare il nostro centro storico." Nei giorni scorsi, sempre a Città Sant'Angelo, sono partiti anche i lavori nella zona di Colle Tondo dove verranno sistemate le scarpate, gli asfalti e la raccolta delle acque per garantire una nuova riqualificazione dell'intera zona.