L'attacco del centrosinistra alla giunta Masci: "Persi 15 milioni del programma Qualità dell'abitare"

Il Comune di Pescara ha perso 15 milioni di euro del bando "Qualità dell'abitare", in quanto i progetti presentati dall'amministrazione comunale si sono classificati appena al 246esimo posto, con il finanziamento dei primi 159 da parte del Governo. L'attacco arriva dai consiglieri di centrosinistra e d'opposizione Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo, Mirko Frattarelli e Carlo Costantini del Pd, delle liste civiche di centrosinistra e del gruppo Azione. Secondo i consiglieri, Masci e la giunta hanno ricevuto una sonora bocciatura per il primo vero banco di prova del Pnrr, perdendo fondi per progetti come la piazza del Ferro di Cavallo, il parco nord, la sistemazione della riviera sud, gli interventi al teatro D’Annunzio, il completamento del teatro Michetti, la riqualificazione di Largo Torlontano

"Avevamo avvertito da subito che il criterio scelto dalla giunta, ovvero la presentazione non dei progetti migliori, ma semplicemente degli unici progetti pronti all’uso, avrebbe messo a rischio il risultato, e purtroppo così è stato. L’esultanza della giunta, che solo a luglio dava per scontato il finanziamento, si è scontrata da subito con la realtà di un posizionamento molto basso. Oggi è una brutta giornata per Pescara, che vede 159 città italiane gioire per aver portato a casa il risultato ed è costretta a guarda con meno ottimismo alle future risorse del Pnrr, visti i primi pessimi risultati di questa amministrazione sulla capacità di reperire risorse fuori dal bilancio comunale"

Il consigliere Costantini ha aggiunto che con la collaborazione dei Comuni di Spoltore e Montesilvano e presentando progetti davvero innovativi, la storia sarebbe cambiata:

"Spiace per la perdita di una grande opportunità di finanziamento che non si ripresenterà con facilità. Occorre più coraggio, più innovazione, più visione nel cogliere le opportunità del processo di fusione che porterà verso il Comune di Nuova Pescara"