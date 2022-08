I consiglieri del centrosinistra e D'Alfonso sull'omicidio lungo la strada parco: "Serve una risposta immediata"

Prime reazioni del mondo politico in merito al grave fatto di cronaca avvenuto ieri sera primo agosto con l'omicidio di un 66enne lungo la strada parco e il ferimento di un'altra persona con il responsabile che è fuggito dopo l'agguato. I consiglieri comunali di centrosinistra Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo, Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli hanno chiesto un'immediata reazione delle istituzioni:

“Pescara non può essere ostaggio di una violenza così efferata e spietata da far subito pensare ai modi della criminalità organizzata. Occorre una immediata reazione delle istituzioni, sia per consegnare alla giustizia in tempi rapidissimi chi si è macchiato le mani di sangue, sia per restituire fiducia e tranquillità ai cittadini, che hanno visto trasformarsi in uno scenario da incubo la strada parco, scelta dalle famiglie per passeggiare e incontrarsi”.

Per i consiglieri il sindaco deve attvarsi immediatamente convocando i tavoli tecnici sulla sicurezza cittadina:

“Il sindaco pretenda un’immediata convocazione dei tavoli tecnici della sicurezza e nel rispetto delle competenze istituzionali ottenga misure urgenti ed efficaci per stroncare sul nascere qualunque segno che possa costituire indizio di attività del crimine organizzato a Pescara. Il Comune deve svolgere un ruolo attivo ora più che mai. Le telecamere e la tecnologia sono importanti” spiegano “ma non sono tutto. Occorre che si lavori concretamente sul campo per far percepire la presenza dello Stato e la sua efficace azione di prevenzione e di tutela a favore dei cittadini”.

Anche il senatore del Partito Democratico ed ex sindaco di Pescara ed ex presidente della Regione Luciano D'Alfonso, con un post su Facebook, parla di violenza inaccettabile a Pescara che dev'essere immediatamente arginata:

"Un altro gravissimo episodio di violenza estrema nel cuore della nostra città, Pescara, in un luogo dove bimbi e nonni passeggiano tenendosi per mano, tra le famiglie e i ragazzi. Tutto questo non è più possibile.

Non possiamo permettere che nella nostra città si diffonda la paura del vivere quotidiano. Occorre una risposta ferma da parte delle istituzioni."