Il sindaco Masci alla Asl: "Trovi un centro vaccinale in città alternativo all'Outlet Village"

Una sede alternativa rispetto a quella dell'Outlet Village di Città Sant'Angelo individuata dalla Asl per il centro vaccinale anti Covid-19.

È quella che richiede il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che interviene dopo le lamentele di diversi cittadini.

Il primo cittadino rimarca come «una vasta fascia di utenza della città di Pescara continua a lamentare il disagio subito nel raggiungere l’hub vaccinale che la Asl ha individuato e allestito nel complesso dell’Outlet-village di Città Sant’Angelo».

Il sindaco ritiene quella struttura ritenuta logisticamente inadeguata, difficile quindi da raggiungere soprattutto per la fasce sociali più deboli, anziani e portatori di handicap. Questa diffusa doglianza è stata raccolta dal sindaco Masci che, in una lettera indirizzata al direttore generale della Asl, Vincenzo Ciamponi, manifesta la propria contrarietà a questa collocazione dell’hub vaccinale, chiedendo nel contempo di individuare una struttura alternativa sita nel territorio comunale di Pescara che risponda meglio alle esigenze dei residenti nel capoluogo. L’Outlet village «è una soluzione certamente non ideale», scrive il sindaco Masci nella lettera, «che costringe anziani, portatori di handicap, persone non autosufficienti e le loro famiglie, che stanno vivendo questo periodo pandemico con grande difficoltà, a sobbarcarsi “la trasferta” fino alla poco agevole sede di Città Sant’Angelo».

Masci ha anche sottolineato l’ulteriore difficoltà rappresentata dal fatto «che il principale asse viario per raggiungere Città Sant’Angelo è interessato, ormai da diversi mesi, da lavori stradali che hanno comportato ripercussioni negative sul traffico veicolare, con notevole aumento dei tempi di percorrenza». Il sindaco auspica per il futuro un’analisi condivisa delle scelte da compiere quando, come in questo caso, gli effetti possono rivelarsi fortemente impattanti sulla vita dei cittadini.