Troppi cantieri, traffico in tilt e in piazza Le Laudi tornano le multe ai semafori: la denuncia del centrosinistra

Critiche alla giunta Masci per i tanti lavori sulle strade cittadini partiti, affermano, dopo quattro anni di silenzio. Un dramma per i cittadini, aggiungono, sottolineando la gravità della riattivazione delle videocamere ai semafori di viale Primo Vere: "Nessun preavviso e l'area è comunque soggetta a un cantiere per ora solo bloccato"