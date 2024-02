Critiche al nuovo "calcestruzzo sostenibile" di piazza Sacro Cuore, il sindaco risponde con l'esperimento dell'assorbimento [VIDEO]

È andato di persona il sindaco Carlo Masci nel cantiere di piazza Sacro Cuore per fare la prova di assorbimento dell'acqua del nuovo tipo di calcestruzzo che si sta utilizzando nell'ambito del progetto di riqualificazione che coinvolge anche corso Umberto.

Questo il modo con cui ha deciso di rispondere alle nuove critiche sollevate su quel progetto. Critiche nate sui social con dubbi espressi in merito al tipo di intervento che si sta facendo tra betonelle e, appunto, il calcestruzzo. Un sopralluogo nel corso del quale il primo cittadino è tornato a rispondere alle opposizioni, rivendicano ancora una volta il lavoro che sta portando avanti la sua amministrazione.

“Seguo direttamente i cantieri per controllare le tempistiche degli interventi, ma anche per rispondere ai continui attacchi di un'opposizione che, colta di sorpresa ai tanti lavori in corso che stanno cambiando la città, non riesce a fare una proposta, ma solo a lanciare allarmi infondati”, scrive nel post allegato al video del sopralluogo nel corso del quale ha anche voluto si facesse la prova di assorbimento che ha voluto per “far comprendere a tutti” come funziona quel sistema scrive ancora. Soprattutto “a questa opposizione strumentalmente cieca e sorda”. Una vero e proprio esperimento, rimarca, “come a scuola”.

“Dopo le polemiche create ad arte sul taglio degli alberi secchi, adesso c'è quella del calcestruzzo – aggiunge -. Quel materiale contestato, è indicato proprio per la lotta al cambiamento climatico. Assorbe totalmente l'acqua, è completamente permeabile e così le radici possono respirare come se si trovassero in una grande aiuola”.

Un concetto ribadito nel video pubblicato tacciando chi critica ancora una volta di fare “disinformazione”, termine usato dal sindaco già quando il cantiere in piazza Sacro Cuore è iniziato sollevando un vero e proprio polverone. Una spiegazione con cui, aggiunge, “si taglia la testa al toro a tutte le parole vuote che vengono immesse nel circuito dei social da parte di una opposizione che forse dovrebbe dire meno male che Pescara sta crescendo dopo anni n cui non ci sono stati i lavori pubblici e in cui c'è stato un movimento regressivo della città”.

Un giro completo quello che Masci ha fatto nel cantiere tornando a rispondere anche alle polemiche sul taglio degli alberi riesplose con l'eliminazione di quelli di corso Umberto. “Sostituiamo piante secche e ne metteremo a dimora 186 giovani e verdi che saranno la rappresentazione del nuovo corso”. “I tronchi – sottolinea - li elimineremo nei prossimi giorni con un lavoro certosino perché le radici sono avvolte ai sottoservizi”.