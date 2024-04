Continua il calo di passeggeri per l'aeroporto d'Abruzzo, D'Alfonso (Pd): "Più di 12mila in meno rispetto all'anno scorso"

A febbraio scendono ancora i passeggeri all'aeroporto d'Abruzzo: un calo del 6,1 per cento per un totale di 2mila 406 passeggeri in meno. Non cambia la situazione che ormai si registra da novembre come attestano i dati di Assaeroporti. Quarto calo consecutivo su cui a intervenire ancora una volta è il deputato del Pd Luciano D'Alfonso sottolineando che la media nazionale a febbraio ha fatto registrare un più 14,4 per cento: “dunque – chiosa – è proprio l'aerostazione pescarese che ha difficoltà”.

“Fatto sta che nel giro di quattro mesi sono transitati da Pescara 12mila 53 passeggeri in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: una media di 3 mila utenti in meno ogni mese”, prosegue D'Alfonso che imputa quanto sta avvenendo “principalmente allo stop ai voli per Torino e Milano Linate e se per il primo è previsto un reintegro a giugno (ma solo fino a settembre), l’altro è ancora lontano dall’essere riattivato, con grave danno per l’economia abruzzese”.

“Purtroppo c’è da aspettarsi numeri anche peggiori nei prossimi mesi – incalza -: l’improvvisa e inopinata cancellazione del volo per Varsavia, cui si aggiungono i forti tagli ai collegamenti con Barcellona (Girona), Bergamo, Dusseldorf, Malta e Memmingen, rendono onirico il traguardo del milione di passeggeri che il presidente della giunta regionale vagheggiava appena tre mesi fa”.

Questi i numeri registrati negli ultimi mesi: a novembre il calo è stato dell'8,4 per cento (3mila 690 passeggeri in meno); a dicembre si è registrato un meno 7,3 per cento (3mila 284 passeggeri in meno); a gennaio è stata invece registrata una perdita di 2mila 673 passeggeri (meno 6,3 per cento). Infine i dati di febbraio riferiti: meno 6,1 per cento e una perdita di 2mila 406 passeggeri.