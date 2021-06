Stanziati dalla giunta regionale oltre 110 mila euro per la bonifica dei rifiuti speciali nell'ex Montecatini di Bolognano [VIDEO]

Saranno messi a disposizione 112.630 mila euro per la bonifica dei rifiuti speciali dell'ex sito Montecatini a Piano d'Orta di Bolognano. Lo ha fatto sapere il capogruppo alla Regione di Fratelli d'Italia Guerino Testa assieme al sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo. La cifra è stata stanziata dalla giunta regionale, e saranno usate per messa in sicurezza, eventuale caratterizzazione e bonifica di una parte di area pubblica dove sono presenti criticità ambientali e che il Comune rimuoverà, essendo un cumulo di rifiuti rilevato nel febbraio 2019 nell'area fra il Sin di Bussi sul Tirino, appartenente alla società Moligean Srl ed un'altra di proprietà di privati cittadini.

Testa ha aggiunto:

"Nonostante la corposa documentazione acquisita,non fu possibile risalire ai responsabili di quel reato ambientale, dunque rimasti impuniti, ma certo è che i rifiuti rinvenuti presentavano colorazioni simili a quelli presenti nel Sin inquinato e fu il riscontro delle analisi analitiche effettuate, a dicembre 2020, a classificarli come 'rifiuti speciali pericolosi'. Si ebbe anche contezza, grazie ad una ricognizione storica del luogo oggetto dell'indagine, attraverso foto aeree fornite da Google Earth, dell'epoca dell'atto illecito che, presumibilmente, sarebbe avvenuto tra il 2012 e il 2014".

Ora, spiega il sindaco Di Bartolomeo, si potrà finalmente procedere all'eliminazione dei rifiuti, risanando l'area che tornerà a beneficio della collettività avviando la gara d'appalto non appena sarà firmata la convenzione con la Regione:

"Nel ringraziare questo governo regionale per il prezioso supporto fornito, non posso che rivolgere un invito affinché tutte le forze politiche si uniscano per risolvere celermente e definitivamente le annose questioni legate ai siti inquinati: con l'ambiente e la salute pubblica non si scherza".