Il consigliere regionale Pd Blasioli replica alla Lega sui lavori nelle scuole pescaresi: "Merito della giunta D'Alfonso"

Il merito dello stanziamento dei fondi per i lavori in tre scuole del Pescarese è dell'ex giunta regionale D'Alfonso e del bando del Ministero dell'istruzione "Scuole sicure" del 2019. Il consigliere regionale del Pd Blasioli replica alla Lega e al capogruppo D'Incecco che ieri 21 novembre aveva annunciato lo stanziamento dei fondi per i lavori nelle scuole di Pescara (Michetti in via del Circuito), Torre de Passeri e Manoppello.

Blasioli evidenzia che le graduatorie risalgono al luglio 2019, e prima di quella graduatoria c'era stata una delibera di giunta regionale approvata il primo agosto 2018, quando al governo c'era Luciano D'Alfonso:

Parliamo di fondi che andranno alla scuola per l’infanzia e secondaria di Penne, 2 milioni di euro; Manoppello, istituto Caldarone e Marconi 3.375.000 euro; scuola secondaria di primo grado e infanzia di Torre de’ Passeri, 1.286.665,78 euro; Pescara, scuola secondaria Michetti 1.230.000,00 euro. Tanta la fretta di comunicare di D’Incecco, che a Penne ha fondato pure una nuova scuola, l’istituto Cesare De Titta, che in area vestina non c’era prima che la Lega, sbagliando la riga dell’elenco, lo sradicasse da Sant’Eusanio del Sangro per ripiantarlo lì!

Il consigliere poi ironicamente sottolinea come qualcosa il centrodestra abbia fatto, ovvero una delibera del 17 novembre con cui la Regione riallinea un errore numerico segnalato già da agosto da una nota del Miur e che era necessaria per erogare: