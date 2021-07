Bilancio 2020 in positivo per Tua nonostante il crollo dei passeggeri per la pandemia

Nonostante il 2020 sia stato un anno drammatico per i trasporti pubblici a causa della pandemia, l'azienda di trasporto pubblico Tua chiude il bilancio in positivo. I numeri sono stati illustrati ieri dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il presidente Tua Spa, Gianfranco Giuliante, e il direttore generale Tua Spa Maxmilian Di Pasquale.

Per il secondo anno consecutivo il bilancio è in attivo con valore della produzione di 104 milioni di euro, e un utile di 17.385 euro. Un risultato definito da Marsilio incoraggiante tenuto conto dell'enorme calo di passeggeri soprattutto nei mesi di lockdown severo del 2020, con notevoli risparmi su diverse voci di vosto.

"Tra i vari numeri del bilancio d’esercizio 2020 alcuni risultano particolarmente importanti: l’azienda ha assicurato circa 25 milioni di chilometri, di cui 24 milioni su gomma e circa 790 mila su ferro, con una riduzione del 23,5% dei servizi rispetto all’anno precedente per effetto delle limitazioni imposte dalle Autorità introdotte per contrastare l’emergenza sanitaria. Su questo tema il presidente Marsilio ha lanciato un messaggio al Governo nazionale per evitare il taglio del 10% dei servizi, qualora il Mit non dovesse rimpinguare il fondo nazionale del Tpl alle regioni decurtato a causa della pandemia."

Marsilio ha ricordato che fino i 7 milioni di euro sottratti all'Abruzzo non sono stati reintegrati dal Governo, e se non dovessero arrivare quei fondi ci sarà un taglio dei servizi del 10% anche se si investirà comunque nell'acquisto di nuovi bus e potenziamento del servizio ferroviario.

“L’Abruzzo è stata una delle poche regioni in Italia che ha garantito il trasporto pubblico in sicurezza durante la pandemia. A settembre, con la riapertura delle scuole, ripartiremo con sufficiente tranquillità per tutelare i nostri studenti”