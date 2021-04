Sospiri elogia il bando di sostegno alle società sportive per l'emergenza Covid

Il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri elogia il bando Sport 2, ideato dalla giunta Marsilio per garantire ristori nei confronti delle società sportive impegnate in competizioni a squadre di interesse nazionale.

“Obiettivo del provvedimento – scrive Sospiri – è di dare un supporto concreto e tempestivo a tutte le associazioni sportive dilettantistiche o professionistiche duramente danneggiate dal perdurare del periodo emergenziale, società che partecipano a campionati di sport di squadra e di contatto organizzati e gestiti dalle rispettive Federazioni sportive nazionali del Coni o del Cip. Un bando, dunque, fortemente atteso dal territorio quale misura di sostegno per contrastare la crisi economica generata dalla pandemia”.

La delibera contenente le linee di indirizzo è stata approvata dalla giunta regionale e due sono i parametri per l’accesso al fondo di 600mila euro: la dimensione strutturale degli impianti in cui si pratica la disciplina e la perdita di fatturato per il mancato incasso da pubblico, per il calo di sponsorizzazioni e per le spese sostenute per fronteggiare l’emergenza Covid. Dopo il via libera al provvedimento, già la prossima settimana verrà emanato il bando.