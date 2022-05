Parte il bando della Regione da 150 mila euro per finanziare le residenze degli artisti

La Regione Abruzzo ha pubblicato oggi 4 maggio il bando "Progetti triennali di residenze per artisti nei territori" che punta a finanziare le residenze per artisti. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Daniele D'Amario illustrando i dettagli dell'iniziativa che vuole offrire un aiuto diretto a chi lavora nel mondo dello spettacolo e allo stesso tempo dare un'opportunità a chi fa produzioone culturale sul territorio. L'avviso è rivolto a tutti quei soggetti professionali che operano almeno da quattro anni nello spettacolo dal vivo e che vogliono ospitare all'interno della propria struttura artisti, in forma singola o in compagnia, per la produzione di spettacoli o di altra attività culturale. Oltre ad avere una "sede" per la produzione culturale, l'artista ospitato potrà contare su un'ospitalità a 360 gradi offerta dalla residenza e finanziata all'interno del progetto.

L'iniziativa, ha spiegato l'assessore regionale, nasce grazie all'intesa fra le Regioni e il ministero della cultura:

"Vuole incentivare la presenza culturale nei territori. In questo modo vogliamo dare la possibilità a soggetti professionali di fruire di un sostegno economico che permetta di ospitare artisti per una produzione culturale specifica, che poi naturalmente potrà avere un riscontro in una presentazione rivolta al pubblico. L'Abruzzo ha già fatto una prima esperienza dei progetti triennali e la risposta delle associazioni professionali abruzzesi è stata entusiasta con risultati concreti". L'avviso può contare su una dotazione finanziaria di poco superiore ai 150 mila euro, con possibilità di finanziare ogni singolo progetto fino a 50 mila euro."

La presentazione delle candidature deve avvenire esclusivamente online allo sportello digitale sportello.regione.abruzzo.it collegandosi con un sistema Spid di secondo livello. Il bando scadrà alle 15 del 3 giugno.