Pubblicato il bando del Comune di Silvi per la graduatoria degli alloggi popolari

Gli uffici del settore Sociale del Comune hanno concluso le procedure propedeutiche all'assegnazione delle case popolari avviate nel corso della prima amministrazione Scordella e ieri è stato pubblicato il relativo bando. Il bando generale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per l’anno 2023 è stato pubblicato sul sito istituzionale www.comune.silvi.te.it . Lo ha reso noto l'amministrazione comunale.

I cittadini interessati dovranno presentare domanda, redatta unicamente sui modelli predisposti dal Comune di Silvi, Ufficio servizi alla collettività – politiche comunitarie – gestione Erp, scaricabili dal sito www.comune.silvi.te.it o ritirati negli uffici comunali nelle ore di apertura al pubblico. L’istanza potrà essere presentata a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Silvi; o con posta elettronica certificata pec, all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it; o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Silvi - Ufficio servizi alla collettività – politiche comunitarie – gestione Erp via Garibaldi, n. 16 - 64028 Silvi.

La scadenza è fissata per il 13 gennaio 20214 per i cittadini residenti nel Comune di Silvi o che svolgono prevalentemente la loro attività lavorativa nel Comune di Silvi; il 13 marzo per i lavoratori emigrati all’estero residenti nell’area europea; il 12 aprile per i lavoratori emigrati all’estero residenti in Paesi extraeuropei.

Per eventuali informazioni 085 9357274 o email: istruttori.sociale.sport@comune.silvi.te.it.