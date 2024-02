Bando del Comune di Città Sant'Angelo per assegnare borse lavoro ai cittadini in difficoltà

Scadrà il prossimo 29 febbraio il bando del Comune di Città Sant'Angelo per creare una graduatoria al fine di erogare delle borse lavoro per i cittadini in difficoltà. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale che intende sostenere i soggetti o le famiglie in difficoltà economica attraverso l'erogazione di un contributo economico mensile pari a 500 euro per almeno tre mesi e prorogabile fino ad un massimo di 12 mesi. In cambio, il cittadino dovrà espletare 25 ore settimanali di servizio nell'ente comunale o in aziende private.

Fra i requisiti necessari per accedere al contributo la residenza nel Comune di Città Sant'Angelo e un Isee non superiore a 9 mila euro oltre al diploma di scuola superiore. Inoltre verranno esclusi coloro che hanno ricevuto o stanno ricevendo altri sussidi economici indicati nel bando.

Le richieste vanno inviate con l'apposito modello disponibile nell'ufficio servizi sociali e sul sito internet del Comune di Città Sant’Angelo all’indirizzo https://www.comune.cittasantangelo.pe.it. Per informazioni https://tinyurl.com/y35c5mf5