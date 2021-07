Approvato dalla giunta regionale il bando per l'affidamento temporaneo della gestione delle Naiadi

La giunta regionale, su proposta dell'assessore Guido Liris, ha approvato oggi l'avviso pubblico per l'affidamento della gestione temporanea delle Naiadi. Il provvedimento, annunciato già da diversi giorni dal presidente Marsilio, si colloca come soluzione immediata per procedere all'affidamento a lungo termine tramite il Project Financing.

Ricordiamo che il presidente Marsilio aveva spiegato proprio qualche giorno fa che quella del Project Financing con investimento di 5 milioni di euro da parte del soggetto privato, rappresenta attualmente l'unica e la migliore soluzione percorribile, dopo che si era acceso un dibattito interno alla maggioranza di centrodestra regionale con la Lega che invece chiede che ci sia un affidamento definitivo al pubblico, in particolare al Comune di Pescara.

L'assessore ha commentato:

"La gestione prevista avrà la durata di un anno e sarà una soluzione "ponte" in attesa della decisione finale circa l'affidamento pluriennale da decretare, dopo aver valutato anche l'ipotesi prospettata dal Comune di Pescara, circa il trasferimento della proprietà nella sua disponibilità. Il compito di tale verifica, sinora mai disposta ma chiesta dall'intero consiglio comunale di Pescara, spetterà al dipartimento risorse della giunta regionale e all'esito, dopo aver istituito appositi tavoli istituzionali, si determinerà la migliore scelta sul destino delle Naiadi.

"I dipendenti verranno tutelati con apposita clausola sociale. Le Naiadi devono tornare a brillare e la Regione Abruzzo non può permettersi di sbagliare nelle scelte strategiche pluriennali. Qualsiasi decisione dovrà essere ben ponderata ma intanto abbiamo il dovere di riaprire l'impianto e tornare a dare un servizio che la collettività ci chiede a gran voce. Gli ultimi due affidamenti del vecchio bando 2019 hanno dato negativi riscontri miglioreremo anche l'avviso per trovare un gestore che ci dia ed abbia le giuste garanzie".