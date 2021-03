Anche l'Abruzzo partecipa alla Fiera internazionale del turismo per la prima volta in formato digitale

Anche la Regione Abruzzo sarà protagonista della Fiera internazionale del turismo in programma a Berlino a partire da oggi 9 marzo fino al 12 marzo. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale D'Amario, sottolineando come ogni anno tradizionalmente l'evento si tiene nel centro fieristico della capitale tedesca ma quest'anno, a causa del Covid, si terrà in forma virtuale e includerà tavole rotonde e conferenze in streaming live, eventi e opportunità di networking digitale e aree espositive virtuali.

L'Abruzzo è presente in qualità di coespositore di Enit assieme alla Pmc "Abruzzo Innovaturì" e a due importanti consorzi di operatori turistici abruzzesi, con postazioni virtuali e un'agenda online per tutta la durata della fiera.

Anche in questa vetrina fieristica mondiale l’Abruzzo continua a puntare sulla destinazione a vocazione fortemente esperienziale, con un’attenzione particolare al turismo lento e sostenibile che permette uno stretto contatto con la natura. In questa cornice, continuiamo a promuovere fortemente il cicloturismo che è divenuto una parte sostanziale dell’offerta turistica regionale e che, con la rete ‘Abruzzo Bike friendly’, ha dimostrato come sia possibile creare un modello di accoglienza alternativo, moderno e vincente.

D'Amario ha aggiunto che la Regione scommette sulle risorse importanti che il nostro territorio offre naturalmente e senza alcuno sforzo per dare a tutti i viaggiatori quello che cercano in questo momento, ovvero spazi naturali incontaminati, sia sulla costa che nelle aree interne ricche di storia e autenticità, luoghi bellissimi in cui il distanziamento sociale è naturalmente garantito.