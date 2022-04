Strada Parco, i consiglieri Frattarelli e Sclocco: "Se gli 80 alberi sono sani si rendano pubblici i documenti"

“Chiediamo trasparenza, perciò invitiamo Santilli a rendere pubbliche le prescrizioni degli uffici e la relazione degli agronomi del comune di Pescara in merito a quello che sta accadendo al patrimonio arboreo presente sulla strada parco”. Con queste parole i consiglieri comunali Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli (Sclocco sindaco) chiedono al vicesindaco di dimostrare che, come sostiene, gli 80 alberi della Strada Parco finiti nell'occhio del ciclone godano realmente di buona salute. “Solo a seguito degli allarmi segnalati dai comitati e dal centrosinistra in comune, il vice sindaco e la struttura comunale sono riusciti ad andare sul cantiere lungo la strada parco per verificare cosa stesse accadendo ai circa 80 alberi a cui sono state tagliate inspiegabilmente le radici – scrivono in una nota i consiglieri della lisa Sclocco sindaco -. Il vicesindaco Santilli sostiene che sia tutto normale, e che le piante godono di ottima salute. Non è un segreto che il cantiere sulla strada parco abbia già da tempo sacrificato diverse piante, e non è un segreto che in questi giorni al posto delle radici degli alti alberi lungo la strada parco, vi è stato gettato cemento".

“Abbiamo segnalato questi accadimenti imbarazzanti perché abbiamo a cuore la città e il suo patrimonio arboreo, non perché siamo impazziti – precisano Frattarelli e Sclocco -. Ci sono decine e decine di foto rese pubbliche dai comitati, che testimoniano chiaramente il trattamento riservato a numerose palme e numerosi alberi. Radici tagliate e cemento al loro posto vuol dire instabilità delle piante stesse e vita precaria. Una amministrazione seria e attenta dovrebbe fare di tutto per mantenere integra la salubrità degli alberi della città. E' inaccettabile leggere sulla stampa le smentite dell'assessore al verde, senza che queste siano accompagnate da carte, documenti e relazioni” Di qui la richiesta di rendere pubblici i documenti che testimonino lo stato di salute degli 80 alberi.