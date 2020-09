L'annuncio dell'assessore Verì: "In Abruzzo arrivano 200 infermieri di famiglia e comunità"

Oltre 200 infermieri di famiglia/comunità stanno per entrare in servizio nel sistema sanitario regionale. Lo ha fatto sapere l'assessore Verì, annunciando la novità che consiste nell'assunzione di infermieri che avranno un ruolo importante e cruciale soprattutto nell'ambito della gestione dell'emergenza Coronavirus.

Grazie al Decreto Rilancio, è diventata concreta la possibilità di assumere queste figure che saranno strategiche, facendo da raccordo fra i cittadini e le comunità scolastiche, ed il servizio sanitario. I dipartimenti di prevenzione delle Asl li impiegheranno per tutte le funzioni connesse, sia a scuola dove saranno a disposizione in caso di contagi, ma anche per la formazione specifica per gli studenti sui comportamenti corretti da tenere per evitare il contagio assistendo i ragazzi e bambini che presentano condizioni di fragilità. Gli interventi saranno domiciliari ed ambulatoriali, sia per pazienti autosufficienti che disabili, in isolamento domiciliare o quarantena.