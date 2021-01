L'Abruzzo torna zona gialla, Marsilio: "Grazie agli abruzzesi, apriamo le scuole con un atto di coraggio e amore"

L'Abruzzo riparte dal giallo grazie ai sacrifici dei suoi cittadini, che però devono continuare ad avere atteggiamenti e comportamenti di massima cautela e rispetto delle norme anticontagio, per non rischiare di tornare in zona arancione o rossa.

Lo ha detto il presidente della Regione Marsilio che ha fatto gli auguri di buon ritorno in classe agli studenti ed alunni abruzzesi che da domani 11 gennaio torneranno a scuola in presenza, con il 50% di dad per gli studenti delle superiori. Marsilio ha sottolineato come dopo mesi difficili e penalizzanti per gli abruzzesi, ora finalmente si è potuti tornare in zona gialla, anche se le nuove varianti di Covid più aggressive e più contagiose stanno colpendo anche l'Italia e l'Abruzzo, tornando a salire gli indici di contagio.

Tornare in zona arancione o rossa è un rischio ben presente dietro l’angolo. Per questo è necessario perseverare nei comportamenti virtuosi, rafforzare la sorveglianza, mettere in campo tutti gli strumenti utili. La Regione sta completando il piano di potenziamento della rete Covid negli ospedali, assumendo nuovo personale per le cure e il tracciamento, potenziando il trasporto pubblico per le scuole, sottoponendo tutta la popolazione allo screening massivo, procedendo a buon ritmo alla vaccinazione partendo dal personale medico e dagli ospiti fragili delle residenze sanitarie e assistenziali.

Il presidente ha ricordato che il ritorno a scuola in presenza per gli alunni delle scuole superiori è un atto d'amore, di fiducia e di coraggio verso i ragazzi, con notevoli sforzi messi in campo