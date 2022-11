Cosa fare a Pescara e dintorni dal 25 al 27 novembre: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 25 al 27 novembre: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Tempo libero

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di consultare tutti gli spettacoli previsti nelle sale della nostra provincia. Venerdì, per la giornata contro la violenza sulle donne, si tiene al Circus una manifestazione cui partecipa anche Irene Grandi. All'Auditorium Flaiano, per “Contemporary-Repertori Possibili”, va in scena l’Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti. All'Auditorium Giovanni Paolo II - teatro Madonna del Rosario si ride con la commedia dialettale "La Viggilie de Natale".

Sabato al Grand Hotel Adriatico si canta con i Cugini di Campagna per un'imperdibile cena spettacolo, mentre Pier Cortese si esibisce al Babilonia e allo Scumm arrivano Pierpaolo Capovilla e i cattivi maestri. Per i più piccoli, infine, è da non perdere “Disney, Marvel & Co…” a Città Sant'Angelo nell'ambito della rassegna "Tutti a Teatro!".

Cultura

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni: Mirco Mascitelli espone a Ci vuole un villaggio con la sua personale “Simmetrie/corpi ibridi” e al Museo delle Genti d'Abruzzo torna “Percorsi d’arte contemporanea”. Alla Maison des Arts proseguono "Salvatore Incorpora, il rosso aggrumato dell’uomo" e "Irina Fedoriuk. Fuga nell’irreale". A Ceravento sono ammirabili gli "Psicogiardini" di Andrea Serio. All'Aurum è tutta da gustare la collettiva "Confronti d'arte".

Non mancano, infine, gli incontri letterari: sabato i genitori di Nadia Toffa sono alla Mondadori per presentare "Ti aspetterò tutta la vita", l'ultimo libro della loro amata figlia. Domenica, invece, Giovanni Di Iacovo chiude la rassegna "Latitudini" con "Confessioni di uno zero".