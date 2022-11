"Abc del Natale" all'Auditorium Flaiano per Tutti a Teatro

Domenica 27 novembre la rassegna “Tutti a Teatro” ospita un’altra compagnia italiana di lunga esperienza nel teatro ragazzi, il Teatro Telaio di Brescia, con "Abc del Natale" per la regia di Angelo Facchetti, in un teatro d’attore con musiche dal vivo.

Partendo dalle cose più semplici, dall'Abc, si costruisce insieme un alfabeto del Natale, partendo da una stalla e da due animali: l'Asino e il Bue, con tanto di coda e orecchie. Racconto dopo racconto, Asino e Bue si accorgono che ogni parola detta, ogni personaggio evocato, pur così antico e famoso, non sempre viene riconosciuto dai piccoli spettatori che li circondano. Occorre dunque ricominciare.

Lo spettacolo, per un pubblico dai 4 anni in su, sarà accompagnato dall’appuntamento Racconti a Teatro, narrazioni a tema a cura del Florian Metateatro. Per info e prenotazioni: 393/9350933, 085/2059278.