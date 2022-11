Le discipline sportive per conoscere se stessi: presentazione del libro "L'atleta combattente"

Dopo centinaia di presentazioni in giro per l’Italia, “L’atleta combattente” arriva anche a Pescara. Sabato 26 novembre si svolgerà la presentazione del libro, alla presenza dell’autore Matteo Colnago. Ad organizzare la conferenza è la comunità militante “Coscienza e Dovere”, già attiva da anni nel campo giovanile, con alle spalle numerose attività sportive e culturali. Il volume è un mezzo che permette al lettore di viaggiare dentro di sé per scoprirsi attraverso l’attività sportiva vissuta con attenzione e costanza, un'opera che sta ottenendo molto successo sia in Italia che all’estero.

Commenta così il portavoce del gruppo: "Il nostro costante lavoro sul territorio ci ha premiato, permettendoci di portare anche in Abruzzo un serio approfondimento sull’approccio alle discipline sportive che non sia esclusivamente moralistico o fisico, grazie ad un libro che accende gli animi e fa luce sull’argomento come ha già fatto con successo in numerose città d’Italia”. L’annuncio dell’evento ha già mosso l’attenzione di molti sportivi e non, grazie anche alla presenza di una vasta selezione di testi “non allineati al pensiero unico” in uno stand librario all’interno della sala che sarà disponibile già dalle ore 16.