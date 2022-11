"L’amica geniale a fumetti" in scena allo Spazio Matta

Torna "Matta in Scena", la rassegna promossa dalla rete Artisti per il Matta che vuole diffondere una nuova sensibilità del contemporaneo, inteso come sguardo critico nella prospettiva di costruire un dialogo consapevole con la complessità del presente. “Sconfinamenti” è il tema dell’edizione 2022. Si inizia il 26 novembre con la sezione teatro a cura di Annamaria Talone, che porta a Pescara un recital tratto dalla graphic novel di Mara Cerri e Chiara Lagani (Coconino/Fandango) sull’amica geniale di Elena Ferrante (Edizioni E/O).

La storia narra dell’amicizia tra Raffaella ed Elena, Lila e Lenù. Un legame indissolubile che inizia con due bambine che si prendono per mano – per trovare il coraggio di affrontare Don Achille, l’orco della loro infanzia – e segue passo dopo passo la loro crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i sentimenti, le condizioni di distanza e prossimità che nutrono nei decenni il loro rapporto. Sullo sfondo, un rione miserabile della Napoli anni Cinquanta, città/mondo dilaniata dalle contraddizioni del passato, del presente e di un futuro i cui confini feroci faticano a delinearsi con nettezza.

Ciclo di romanzi, serie televisiva, spettacolo teatrale l’opera più iconica di Elena Ferrante è diventata ora una graphic novel, con l’adattamento di Chiara Lagani e le illustrazioni di Mara Cerri. Un adattamento appassionante che, sfruttando le potenzialità espressive del linguaggio del fumetto, rilegge e illumina da nuove angolazioni l’opera più iconica e amata di Elena Ferrante, grazie allo sguardo e alla sensibilità artistica di Cerri, una delle migliori illustratrici contemporanee, e alla sapienza narrativa di Lagani, drammaturga e fondatrice della compagnia teatrale Fanny & Alexander (che ha recentemente festeggiato con diverse iniziative di prestigio il proprio trentennale). La trasposizione grafica si avvale inoltre della supervisione artistica del ravennate Davide Reviati, uno degli autori più importanti del fumetto contemporaneo.

Info e prenotazioni: 327 8668760 – prenotazioni@spaziomatta.it.