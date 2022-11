I genitori di Nadia Toffa a Pescara e Collecorvino per la giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne sarà la forza stessa della donna, con una mamma simbolo per eccellenza, a esserne testimone d'onore: Pescara e Collecorvino, infatti, ospiteranno il 26 novembre Margherita Rebuffoni, madre di Nadia Toffa, giornalista coraggio nota per i suoi servizi a sostegno dei più deboli come inviata per la trasmissione di Italia1 "Le Iene"; proprio lei, la mascotte del programma, amata dal pubblico e dai suoi colleghi, è diventata a sua volta simbolo di forza interiore per aver affrontato la sua malattia senza perdere mai la speranza.

"Nadia voleva vivere, era un urugano", queste le parole di una madre addolorata che ha ereditato dopo la perdita di sua figlia un compito: stare vicino ai più bisognosi. Un brutto male ha portato via Nadia a soli 40 anni, il 13 agosto 2019, ma le sue parole sono impresse nei cuori di chi l'ha amata ed in un libro in particolare "Ti aspetterò tutta la vita", che mamma Margherita ha il compito di far conoscere.

Nel 2019, per volontà della famiglia di Nadia Toffa, nasce la Fondazione Toffa che ha lo scopo di dare un aiuto concreto ai soggetti che operano tutti i giorni per migliorare la salute e la vita delle persone più deboli e indifese, perseguendo i valori di solidarietà e ricerca della verità di cui Nadia Toffa è stata simbolo e per i quali si è sempre battuta in vita e tra le finalità ha lo scopo di promuovere la raccolta fondi da destinare alla ricerca per la cura del cancro e altre malattie oltre che fornire sostegno a persone bisognose.

A questo proposito Margherita Rebuffoni e Maurizio Toffa, papà di Nadia, saranno i protagonisti di due appuntamenti previsti per il 26 novembre: alle 11 nella sede della Libreria Mondadori di Pescara, dove saranno accolti dall'asssessore alla cultura Maria Rita Carota, e nel pomeriggio alle 18, a Casale Marino, dove saranno presenti anche il sindaco Paolo D’Amico, l’assessore alla cultura Moira D’Agostino, le letture del libro saranno affidate alla professoressa Barbara Raggiunti. Entrambi gli appuntamenti saranno moderati dalla giornalista Alessandra Renzetti e vedranno la collaborazione della Mondadori Bookstore di Pescara; il ricavato della vendita dei libri andrà interamente alla Fondazione Toffa, secondo la volontà espressa da Nadia.

“Un’occasione unica e profondamente emozionante per la nostra comunità è quella di poter accogliere a Collecorvino i coniugi Toffa; un momento prezioso per ricordare il talento di Nadia, la sua personalità splendida, la bravura e la professionalità esemplare che l’hanno contraddistinta – afferma il sindaco D’Amico – Abbiamo tanto desiderato la presenza nel nostro paese dei genitori di Nadia Toffa, in occasione della presentazione del libro 'Ti aspetterò tutta la vita' per la ricorrenza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, proprio per ribadire, attraverso il ricordo del prezioso contributo apportato da Nadia Toffa con le sue battaglie in questo ambito, l’importanza dell’educazione al rispetto delle donne e al riconoscimento del loro ruolo fondamentale per la società in cui viviamo. Un’occasione, questa, di crescita e di arricchimento per il nostro territorio".

Durante il periodo della sua malattia, Nadia, aveva messo per iscritto i suoi pensieri (di cui una parte era già stata pubblicata nel libro di grande successo "Non fate i bravi", ed. Chiarelettere), ora raccolti in "Ti aspetterò tutta la vita". A mettere insieme e pubblicare le riflessioni della figlia, in gran parte legate al tema dell’amore, è stata la madre, Margherita Rebuffoni, che in questo libro aggiunge anche la propria testimonianza sulla fondazione dedicata a sua figlia. Nadia Toffa ha scritto anche "Quando il gioco si fa duro" (Rizzoli), in cui ha approfondito il tema dell’azzardopatia in Italia, e "Fiorire d’inverno" (Mondadori), in cui ha raccontato la sua malattia e la sua volontà di affrontarla con un approccio colmo di speranza e coraggio.