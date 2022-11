“Simmetrie/corpi ibridi”, Mirco Mascitelli in mostra a Ci vuole un villaggio

Sabato 5 e domenica 6 novembre, a partire dalle 17, ci sarà l'inaugurazione della personale di Mirco Mascitelli Simmetrie/corpi ibridi, visitabile fino al 26 novembre a ingresso libero. L'evento è organizzato in collaborazione con AP/ArteProssima – pinacoteca d’arte contemporanea. Direzione artistica curatoriale di Beniamino Cardines. La mostra si inserisce nella programmazione culturale di 'Ci vuole un villaggio', che si propone come una grande casa, o meglio appunto “villaggio”, per accogliere e proporre discipline innovative e wellness, unite a cultura, arte contemporanea e letteratura.

Sabato 5 e domenica 6 novembre chi visiterà l'esposizione si troverà coinvolto in una serie di performance curate dallo stesso Mirco Mascitelli, assistente coreografa Arianna Battinelli, collaboratori Mariassunta Peca, Giovanni Rallo, Valentina Mammola e Mario Marzella. Bodypainting e danze urbane di contaminazione saranno interpretate dai giovanissimi performer della Perfexion Kaos Crew, già vincitrice di molti concorsi nazionali.

Ecco che cosa dichiara Mirco Mascitelli: "Penso che l’arte sia indispensabile nella vita di ogni essere umano. È parte integrante dell’uomo fin dai tempi primitivi, è un mezzo per esprimersi, è un bisogno, è creatività e molto altro. Penso che sia un mondo magico dove non sentirsi mai tristi. Sono un artista sempre alla ricerca di nuovi spunti e stimoli, in continua evoluzione. Una personalità travolgente nelle geometrie astratte. Per me l’arte è in ogni cosa, in tutto ciò che ci circonda. Tutto è arte. L’arte è completa libertà, veniamo trasportati da qualcosa che ci travolge e non siamo più costretti a rispettare tecniche e canoni. L’arte è espressione dinamica di emozioni senza tempo".