Cosa fare a Pescara e dintorni dall'11 al 13 novembre: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara dall'11 al 13 novembre: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Tempo libero

Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link ha l'opportunità di consultare tutti gli spettacoli previsti nelle sale della nostra provincia. Torna inoltre il Fla con una quattro giorni da non perdere: QUI il programma del giovedì, QUI il programma del venerdì, QUI il programma del sabato e QUI il programma della domenica. Al teatro Massimo è in scena Pintus con il suo nuovo spettacolo "Bau".

Per i più piccoli è da non perdere "Il gatto con gli stivali" all'Auditorium Flaiano per "Tutti a Teatro!". In tema di libri, domenica Donato Di Marzio presenta “Gli immortali” al Circolo Aternino. Tempo di vino novello? Per gli amanti del 'mangiaebevi' segnaliamo il "Villa Celiera Wine & Sound", la fiera "I sapori di San Martino" a Congiunti di Collecorvino e la festa delle castagne a Montesilvano.

Mostre/cultura

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni: Mirco Mascitelli espone a Ci vuole un villaggio con la sua personale “Simmetrie/corpi ibridi” e al Circolo Aternino si conclude "L'Arte nella città di D'Annunzio", organizzata dall'Intercral Abruzzo e dedicata alla memoria di Augusto Rocchi. Alla Maison des Arts proseguono "Salvatore Incorpora, il rosso aggrumato dell’uomo" e "Irina Fedoriuk. Fuga nell’irreale". A Ceravento, infine, sono ammirabili gli "Psicogiardini" di Andrea Serio.

Allo Spazio Matta è tutta da gustare "Il video rende felici. Videoarte in Italia" di Valentina Valentini. Per quanto riguarda i concerti, venerdì al Massimo si apre "Jazz 'n Fall", mentre domenica al Città Sant’Angelo Music Festival è in programma una lezione d’opera sulla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. All'Auditorium Cerulli arriva Marsali, che presenta il suo Ep d'esordio "Bouganville" per la rassegna "Millennials".