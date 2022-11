Fla 2022: il programma di venerdì 11 novembre

Programma del Fla 2022 di venerdì 11 novembre: Antonio Manzini, uno dei più famosi e acclamati giallisti italiani, presenterà alle 21:00 all’Auditorium Petruzzi La mala erba, il suo nuovo romanzo dove abbandona ancora una volta il personaggio di Rocco Schiavone per consegnarci un libro di potente atmosfera, ambientato in un piccolo paese di trecento abitanti nascosto tra le montagne dell'appennino tra Lazio e Abruzzo.

Nel programma di venerdì sono previsti inoltre gli interventi del direttore del Foglio Claudio Cerasa con il suo nuovo libro Le catene della destra; il finalista al Premio Campiello nel 2022 Paolo Nori con il suo reading dedicato a Dostoevskij; la scrittrice Benedetta Tobagi con La Resistenza delle donne; Anna Bressanin, giornalista della BBC a New York, con What’s up America. Viaggio alla ricerca dello spirito degli Stati Uniti; Luca Bianchini con Le mogli hanno sempre ragione, edito da Mondadori, che ha già scalato le classifiche.

In serata, alle 21 Fabrizio Bentivoglio (foto), accompagnato da Ferruccio Spinetti al contrabbasso, salirà sul palco del teatro Circus protagonista di “Lettura clandestina. La solitudine del satiro di Ennio Flaiano” (posto unico: 15 euro + diritti di prevendita), un reading teatrale che ricorda, a 50 anni dalla sua scomparsa, il genio del celebre autore abruzzese. L’evento, realizzato in collaborazione con l’Adriatic Film Festival, nasce da un’idea dello stesso Fabrizio Bentivoglio: «Pochi mesi prima di morire Flaiano aveva cominciato a raccogliere alcuni articoli in una cartella dal titolo autografo “La solitudine del satiro”. L’intento della messa in scena è, attraverso lo sguardo di Flaiano su quell’Italia di cinquant’anni fa, poter sbrogliare il filo della nostra vita italiana e arrivare a capire meglio anche questa Italia di oggi».

Selezionati da Fabrizio Bentivoglio, che sarà accompagnato nella sua lettura dal contrabbasso di Ferruccio Spinetti, gli articoli raccontano Ennio Flaiano e tramandano la figura di un uomo che, come pochi altri, ha saputo raccontare l’Italia per ciò che, incredibilmente, ancora oggi è. «La lettura è clandestina», spiega Bentivoglio, «così come lo è stato, in fondo, Flaiano stesso, che finché è stato sulla nave insieme a noi, nessuno sembrava notarlo. Ci si è accorti di lui soltanto quando è sceso». Un viaggio, quindi, alla ricerca dell’Italia d’oggi con le parole di un grande protagonista dell’Italia che fu.

Il Centro Adriatico di Produzione Musica Adrimusic curerà una rassegna di tre concerti, intitolata Round Midnigh, che si svolgerà a partire dalle 23:30 al Caffè Letterario e che venerdì 11 ospiterà Michelangelo Brandimarte e Claudia Pantalone. A partire dalle 19 il Caffè Letterario ospiterà anche l’Aperitivo Letterario, in collaborazione con la cantina Casal Thaulero, storico partner del festival. Inoltre, a cura della Scuola Internazionale di Comics, la sezione dedicata al fumetto ospiterà Roberto Battestini venerdì 11 alle 18 nel Circolo Aternino.