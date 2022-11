Villa Celiera Wine and Sound: vino, cibo e musica in un'atmosfera d'incanto

Appuntamento imperdibile, il 12 e 13 novembre, con il "Villa Celiera Wine and Sound", un'esperienza suggestiva che si svilupperà lungo via Sant'Egidio a Villa Celiera. L'evento è giunto alla sua trentesima edizione.

A partire dalle ore 16, vino di ottime cantine locali, buon cibo e altrettanta buona musica si alterneranno in un'atmosfera d'incanto. Sabato saranno di scena The Arrib, seguiti da un dj set. Domenica, invece, toccherà a The Fuzzy Dice, seguiti anche in questo caso da un dj set.