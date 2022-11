Dj set di Boss Doms al Natura Club

Prezzo non disponibile

Natura Club, sabato 12 novembre, presenta una notte evento: “Emotion” con il dj set di Boss Doms. Un appuntamento assolutamente da non perdere con questo disc jockey, producer e musicista polistrumentista romano classe 1988. Artista poliedrico, inizia la sua carriera attraverso sperimentazioni e produzioni musicali che spaziano dai brani club alle collaborazioni con i mainartist del panorama musicale italiano e straniero.

Diventato celebre ai più soprattutto grazie alle sue apparizioni televisive in “Pechino Express” e al Festival di Sanremo accanto al collega e amico di infanzia Achille Lauro, Doms vanta anche la produzione di tanti brani di successo italiani e stranieri. Tra le varie collaborazioni menzioniamo quelle con Gemitaiz, Noyz Narcos, Quentin 40 e Nahaze.

Il suo vero amore, però, resta la musica elettronica, e il 2020 l’ha portato a pubblicare sotto Warner Music Italy il brano di successo internazionale “I Want More” featuring Kyle Pears. “I Want More” ha avuto talmente tanto successo nel mondo della dance che è stata la base per diversi remix tra cui quelli di Hosh, Darius Syrossian e Piero Pirupa.

Nello stesso anno, poi, pubblica anche il remix della hit “Back to My Bed” di Elderbrook, artista inglese nominato ai Grammy Award. Il 1° gennaio 2021 esce con il remix ufficiale di “Lovelife” di Benny Benassi & Jeremih, mentre a fine febbraio pubblica “Pretty Face”. Nel 2021 partecipa anche alla seconda stagione del reality show targato Amazon Prime “Celebrity Hunted” sempre in coppia con il suo amico e collega Achille Lauro.