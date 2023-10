"Dal Blues a noi - La musica che respira" al teatro Cordova

Si intitola "Dal blues a noi. La musica che respira" il musical che sarà in scena sabato 28 ottobre al teatro Cordova di Pescara. Un evento che nasce dall'omonimo libro di Simone Pavone, pubblicato nel 2013. una sorta di viaggio attraverso la musica del '900 e i suoi protagonisti. La trasformazione della parola scritta attraverso il linguaggio della musica, del canto, della danza e della recitazione. Sul palco lo stesso Pavone nelle vesti di narratore (oltre che di musicista), utilizzerà la formula della “storyteller”, una sorta di lezione aperta sulla musica moderna e la sua importanza sociale e culturale.

Questo racconto didattico e divulgativo verrà animato e reso più colorato dai dialoghi di Pavone con Lara, adolescente che farà da contraltare al narratore, oltre che testimonial della musica della sua generazione. I vari brani blues, jazz, rock'n roll, pop, rock, rap, avranno come sfondo le bellissime coreografie realizzate dalle ballerine di “Etoile” coordinate da Melania Ciafarone. L'ultima parte del musical è dedicata agli “Artisti diversamente geniali”, ovvero a quei personaggi che hanno scritto pagine fondamentali nella musica moderna non facendosi ostacolare dalle loro disabilità, diventando, oltre che pietre miliari nella cultura moderna, esempi per moltissimi.

L'inclusione, insieme ai diritti sociali, rispetto e condivisione, sono gli aspetti principali che la musica moderna ha espresso nei suoi 120 anni di storia, e questo spettacolo ha l'obiettivo di sottolinearne la valenza. A questo proposito va segnalata un'ulteriore finalità sociale, il musical agirà come cassa di risonanza per il messaggio della Lega Italiana Fibrosi Cistica a cui, inoltre, verrà devoluto il ricavato dello spettacolo.