Andrea Scanzi in scena al Circus con "La sciagura"

Il giornalista e scrittore Andrea Scanzi sarà in scena il 22 maggio dalle ore 21, al teatro Circus di Pescara, con lo spettacolo "La sciagura - cronaca di un governo di scappati di casa". Organizza la data l'agenzia Best Eventi. Biglietti disponibili su TicketOne e Ciaotickets, sia online sia nei punti vendita autorizzati. Informazioni: 085.9047726, www.besteventi.it.

Dopo il grande successo di Renzusconi (2018) e Il cazzaro verde (2019-2020), Scanzi torna sul palco con un nuovo spettacolo di satira politica. Tratto dall’omonimo bestseller edito da Paper First, il giornalista mette ora in scena la sconfinata pochezza di un governo composto perlopiù da “scappati di casa”. Novanta minuti di risate (amare), informazione e indignazione, che partono da un’analisi del percorso politico di Giorgia Meloni per poi ripercorrere impietosamente le incongruenze del governo, le troppe criticità della destra e l’evanescenza colpevole di una classe dirigente oltremodo imbarazzante.