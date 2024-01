Il programma della stagione 2024 del Teatro Immediato

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 28/01/2024 al 19/5/2024 Orario non disponibile

Una stagione teatrale ricca sotto il profilo culturale, ma soprattutto stimolante sotto il profilo sociale. È quella del Teatro Immediato, che prenderà il via domenica 28 gennaio con 'Caprò', oltre 100 repliche, coprodotto dal Teatro Stabile dell’Aquila, per proseguire sino a maggio e poi ripartire con gli eventi estivi.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale perché abbiamo trovato soprattutto disponibilità all’ascolto, che – ha detto il regista e attore Edoardo Oliva – si è combinato con la nostra decisione di rigenerare il progetto del Teatro Immediato ricominciando dalla periferia per poi irradiare la nostra energia. E il nuovo percorso si è combinato con un contesto sociale significativo, quello di via Pietro Nenni, che per noi significa aria fresca, nuova, oggi abbiamo un’arena all’aperto che ci permette di svolgere laboratori estivi e spettacoli all’aperto, ospitando artisti di livello. Nella nuova stagione terremo spettacoli, retrospettive di cinema e laboratori”.

E Roberto Melchiorre, sempre per il Teatro dell’Immediato, ha aggiunto: “La nuova esperienza ci ha spinti a preparare un docufilm sulla Città Satellite, una testimonianza della gente del posto, ascoltando generazioni diverse, per scoprire com’è cambiato il quartiere”.?

Programma

La stagione teatrale prevede: domenica 28 gennaio, alle ore 18, Caprò di Vincenzo Mambella, diretto e interpretato da Edoardo Oliva; domenica 4 febbraio, ore 18, retrospettiva di Cinema ‘Come Eravamo’ a cura di Edoardo Oliva con ‘La grande guerra’ regia di Mario Monicelli, segue aperitivo cenato; domenica 11 febbraio, ore 18, retrospettiva di Cinema ‘Come Eravamo’ a cura di Edoardo Oliva con ‘L’ombrellone’ regia di Dino Risi, segue aperitivo cenato; sabato 17 febbraio, ore 21 e sabato 18 febbraio ore 18, spettacolo Liberaliberata, uno spettacolo di Milo Vallone scritto da Angelo Lupo Timini; domenica 3 marzo, ore 18, retrospettiva di Cinema ‘Come Eravamo’ a cura di Edoardo Oliva ‘Lo scopone scientifico’ regia di Luigi Comencini; sabato 16 marzo, ore 21 e domenica 17 marzo ore 18.30, ‘Nella mia solitudine. Billie Holiday: una vita, una voce, un destino’ di Roberto Melchiorre con Angela Boerio, Antonio Anzillotti De Nitto e Sergio Oliva; domenica 24 marzo, ore 18.30, retrospettiva di cinema ‘Ossessione d’amore’ a cura di Edoardo Oliva con la pellicola ‘Sotto la sabbia’ regia di Francois Ozon, segue aperitivo cenato; domenica 7 aprile, ore 18.30, retrospettiva di cinema ‘Ossessione d’amore’ a cura di Edoardo Oliva, con la pellicola ‘Adele H.’ regia di Francois Truffaut segue aperitivo cenato; domenica 14 aprile ore 18.30 lo spettacolo ‘Kotekino Riff’ di e con Andrea Cosentino; venerdì 19 e sabato 20 aprile alle ore 21 e domenica 21 aprile alle ore 19 lo spettacolo ‘48’ tratto da Achille Campanile, diretto e interpretato da Ezio Budini. La stagione si chiuderà con lo spettacolo ‘Il baule smarrito’ di Roberto Melchiorre liberamente ispirato alle Memorie di Adriano di Yourcenar con Edoardo Oliva e Susanna Costaglione, regia di Oliva, venerdì 10 e sabato 11 maggio alle ore 21; domenica 12 maggio alle ore 19; venerdì 17 e sabato 18 maggio alle ore 21; domenica 19 maggio alle ore 19.