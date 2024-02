Nel 2024 lo Zoo Music Fest si tinge di rosa: sul palco c'è Annalisa

Una partenza che si tinge di rosa per la quarta edizione dello Zoo Music Fest e prima cantante donna in assoluto per la rassegna musicale pescarese, che tornerà anche nell'estate di quest'anno con organizzazione a cura di Elite Agency e Alhena Entertainment: Annalisa, reduce dai successi con "Bellissima", "Mon amour", "Ragazza sola" ed "Euforia", aprirà ufficialmente la line up di Zoo Music Fest 2024.

Parliamo di una delle artiste più in voga del momento, dominatrice di tutte le classiche radio con le sue hit, che oltretutto sarà anche in gara al Festival di Sanremo con la canzone “Sinceramente”. Appuntamento a Pescara, nell'area del porto turistico, il prossimo 8 agosto per una delle tappe del tour "Tutti nel vortice - outdoor". Biglietti in vendita dalle ore 11 di mercoledì 7 febbraio sui circuiti Ticketone e Ciaotickets. Un concerto assolutamente da non perdere.