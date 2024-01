“Se questa è un’infanzia” apre l'edizione 2024 di “Sei a Teatro” diretta da Milo Vallone

Dopo la prima edizione che ha visto il sostegno dell’assessore alla cultura del Comune di Pescara, Maria Rita Carota, parte venerdì 26 gennaio l’edizione 2024 di “Sei a Teatro”, la prima rassegna del capoluogo adriatico interamente concepita per i ragazzi delle scuole medie e superiori. Il format quest’anno prevede la conferma delle repliche mattutine appositamente pensate per un pubblico prevalentemente scolastico e tre repliche serali per gli spettacoli in cartellone che in questa rassegna vedranno dei debutti in prima nazionale. Le rappresentazioni si terrano tutte al teatro Cordova dalle ore 10.

“Nel comporre il programma – dichiara il direttore artistico Milo Vallone – c’è stata da un lato una grande attenzione al voler raccontare il più possibile l’aspetto identitario del nostro territorio occupandoci in buona parte di temi universali ma con un pretesto narrativo che non dimentica il nostro luogo di appartenenza e un’altra metà del cartellone è stata concepita guardando i nostri “vicini” e raccontando ”storie e ideali” per l’appunto, sui quali vale sempre la pena porre l’accento della memoria. E così che per raccontare il dramma che c’è in ogni binomio che vede contrapposti gli oppressi agli oppressori, non potevamo non partire celebrando la Giornata della Memoria e quella tremenda sciagura umana che fu l’olocausto”.

Programma

Venerdì 26 gennaio 2024 (Giornata della Memoria)

Se questa è un’infanzia.

Tratto da “La memoria rende liberi” di Liliana Segre ed Enrico Mentana.

Di e con Milo Vallone.



Venerdì 16 febbraio 2024 (storie di migrazione)

Chi ha paura dell’uomo nero?

Compagnia Indaco Teatro Giovani

Regia di Federica Vicino.



Venerdì 8 marzo 2024 (festa della donna)

Meraviglie.

Una produzione de “il Fiume e la Memoria” festival

Con Rita De Bonis, Tullia Di Nardo, Denis De Luca, Valentina Papagna



Lunedì 25 marzo 2024 (Dantedì)

Divina Commedia

Una produzione Teatro Zeta

Di e con Manuele Morgese

Venerdì 19 aprile 2024 (Liberazione)

Ma che guerra c’è?

Produzione della Compagnia “La Torre di babele”

Di e con Michele Di Mauro

Venerdì 10 maggio 2024 (eroi civili)

Destini

Compagnia della Memoria

Regia di Milo Vallone