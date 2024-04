Mostra del fiore: quattro giorni di colori e divertimento per gli amanti delle piante

Torna a Pescara uno degli eventi più primaverili e amati di sempre: la mostra del fiore Florviva.

Giunta alla 46esima edizione, la manifestazione si terrà nel long weekend che va dal 25 al 28 aprile al porto turistico Marina di Pescara.

Un appuntamento per gli amanti delle piante e dei fiori ma non solo. Tante sono le attività in programma, tra laboratori ed esposizioni esclusive.

Oltre 150 espositori da tutta Italia saranno presenti all’unica mostra del fiore d’Abruzzo.

L’evento è promosso dalla Camera di commercio Chieti-Pescara e l’ingresso è gratuito.