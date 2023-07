Sit-in dei sindacati di polizia e della guardia di finanza davanti alla prefettura: "Siamo senza risorse e senza organico, abbandonati dallo Stato"

Un sit-in di protesta per denunciare l'abbandono e le difficili problematiche vissute dal personale di polizia e della guardia di finanza in servizio. Appuntamento mercoledì 12 giugno davanti alla prefettura di Pescara, come avverrà anche davanti alle altre sedi in Italia, dalle 9,30 alle 11 con un incontro con il prefetto Giancarlo Di Vincenzo da parte dei rappresentanti di Silp Cgil Pescara, Cgil Pescara e Silf Abruzzo. Donatello Pisano, segretario provinciale Silp Cgil Pescara:

Nessuna assunzione straordinaria di personale per compensare i pensionamenti come dimostra la drammatica carenza di poliziotti e finanzieri, stipendi fermi al 2021 (per i dirigenti poi non è stato mai firmato il primo contratto dal 2017), nessuna attenzione per le condizioni di lavoro e il benessere organizzativo per lavoratrici e lavoratori delle nostre amministrazioni, mentre di pari passi esplode il fenomeno suicidario tra tutto il personale in divisa". Un problema che accomuna i poliziotti e i finanzieri come spiega Gianluca Di Girolamo segretario regionale Silf guardia di finanza:

“La battaglia sostanzialmente è la stessa e gli obiettivi comuni con gli straordinari pagati addirittura meno di un’ora di lavoro ordinario, con la situazione buoni pasti dal valore irrisorio rispetto al costo della vita. Siamo da oltre 500 giorni senza contratto e nel Def nessuna traccia di risorse per rinnovi. Vogliamo essere ascoltati”. Nel corso della mobilitazione verrà distribuito materiale informativo ai cittadini e agli organi di informazione per mettere sotto i riflettori problematiche che incidono in maniera importante sulla sicurezza delle persone e sul vissuto quotidiano. A seguire i rappresentati sindacali di categoria, insieme alla Cgil Pescara, incontreranno il prefetto.

Le assunzioni straordinarie promesse sono un miraggio con una carenza di organico importante di 10.000 unità (polizia di Stato) e 6.000 unità (guardia di finanza), grazie al combinato disposto con i pensionamenti che supereranno i nuovi arrivi, ci saranno sempre meno operatori nei prossimi anni e gli stessi avranno un’età media molto alta.

"L'unica elemosina regalata a poliziotti e finanzieri proprio da questo mese di luglio concludono Pisano e Di Girolamo è stato un emolumento accessorio una tantum per il solo 2023, che dovrebbe compensare il mancato contratto. Parliamo di 24 euro lordi mensili a persona. Neppure mezzo caffè al giorno. Con una inflazione che viaggia oltre l'8 per cento si tratta di una vergogna e di una offesa. Quella del 12 luglio rappresenta solo la prima tappa di un lungo percorso di mobilitazione”.