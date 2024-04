Ristori per le imprese artigiane danneggiate dal covid: dalla Regione circa 5 milioni per erogare i fondi a tutti i beneficiari

Sì della giunta regionale alla proposta dell'assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca per l'incremento fino a 4,8 milioni di euro per consentire lo scorrimento della graduatoria dei beneficiari del bando con cui sono stati stanziati incentivi e ristori economici per le imprese artigiane che hanno subito danni a causa della pandemia.

“Con questo provvedimento – spiega Magnacca – tutte le istanze presentate dagli artigiani, che hanno i requisiti indicati nel bando e che sono confluite nella graduatoria definitiva, verranno soddisfatte secondo una linea politica e amministrativa che si è data questa Giunta”

“La decisione di incrementare i fondi dell’avviso – sottolinea l’assessore regionale – è stata dettata dalla volontà di dare risposte concrete agli artigiani ma anche dal grande riscontro che l’avviso ha avuto presso le imprese abruzzesi. Negli uffici regionali sono arrivate richieste di contributi ritenute finanziabili per oltre mille imprese, a conferma del momento difficile attraversato dagli artigiani a seguito della pandemia e della necessità di mettere in campo politiche di incentivazione e agevolazioni per la ripresa del settore”.

L’incremento di 4,8 milioni di euro delle risorse destinate all’avviso fa salire a circa 17 milioni la dotazione finanziaria complessiva dell’avviso stesso. Partito a novembre 2022 con 6,1 milioni di euro, l’avviso, promosso dall’ex assessore Daniele D’Amario, ha avuto un primo incremento a gennaio del 2023 con il raddoppio, fino a 12 milioni, delle risorse e, infine, l’ulteriore incremento deciso nella riunione di 4,8 milioni.