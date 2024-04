Dai bagnini agli chef, è "caccia" ai lavoratori stagionali: Recruiting day al centro per l'impiego

Cercasi stagionali in Abruzzo e sarà il centro per l'impiego di Pescara a ospitare lunedì 6 maggio a partire dalle 15, il Recruiting day, ovvero una giornata di reclutamento dedicata proprio alle professioni estive. Nello specifico le aziende cercano baristi, barman, camerieri, chef, aiuti in cucina, addetti alle spiagge e bagnini.

Per tutte le figure è preferibile un'esperienza pregressa. Gli interessati potranno candidarsi inviando il proprio curriculum vitae all’indirizzo di posta elettronica: ido.pescara@regione.abruzzo.it. Gli operatori del cpi di via Passolanciano 75, che si occupano dell’incrocio domanda/offerta convocheranno per i colloqui i lavoratori preselezionati.

Il Recruiting day è organizzato in collaborazione con il consorzio turistico di Francavilla al Mare.