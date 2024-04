Cna artigiani: "Bene i nuovi ristori per le imprese, ma per sbloccare altri fondi è necessario lavorare insieme"

La Cna Artigiani accoglie con favore lo stanziamento di 4,8 milioni di euro da parte della giunta per finanziare tutte le imprese artigiane in graduatoria che hanno partecipato al bando per avere i ristori stanziati per i danni causati dal covid. Una notizia positiva cui devono seguire però, sottolinea la confederazione, nuovi interventi da attuare in totale collaborazione a cominciare dall'applicazione della legge ragionale sull'artigianato mai attuata.

“Il governo regionale – dichiara il direttore regionale Silvio Calice - ha preso atto con senso di realismo della grande emergenza che si è determinata nel nostro territorio per il mondo della micro impresa: a testimoniarlo stanno le oltre mille richieste finanziabili negli uffici regionali, un numero che certifica la grande difficoltà in cui si dibatte il settore dell’artigianato”.

“Adesso – sottolinea – occorre che nell’agenda della Regione vengano inseriti altri provvedimenti che da tempo attendono soluzione, e che con il concorso positivo e propositivo delle organizzazioni d’impresa come la nostra dovranno finalmente arrivare in porto. Penso soprattutto alla legge numero 9 del 2021, che anche attraverso il ruolo dei confidi potrebbe contribuire a incrementare le risorse messe a disposizione per l’accesso al credito da parte delle imprese di dimensioni più piccole”.

L'appello è quello al lavoro condiviso per superare l'emergenza, rimarca la Cna. Un'emergenza data dalla crudezza delle cifre, sottolinea, prima delle quali la contrazione del numero di imprese artigiane: dal 2018 ad oggi ne sono andate perdute quasi 2mila 800, il peggior risultato nazionale se si escludono le Marche.

Caduta, spiega Calice, “che chiama in causa più fattori ed elementi, ovvero le politiche in materia di accesso al credito, di contenimento dei costi per l’energia, di stimolo all’internazionalizzazione e alla digitalizzazione, di trasmissione d’impresa, di formazione professionale. Elementi strutturali sui quali l’emergenza Covid è caduta come una mannaia”. In questo senso, conclude, “pensiamo sia utile tornare a ragionare sull’utilizzo della legge regionale sull’artigianato, approvata molti anni fa, ma di fatto mai applicata: se ci sono criticità siamo pronti a dare il nostro contributo per rimuoverle, ma è inconcepibile resti integralmente inapplicata”.