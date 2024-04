Quarantesima edizione del Premio Fedeltà al lavoro, consegnati riconoscimenti a imprenditori e dipendenti [FOTO]

Quarantesima edizione del Premio Fedeltà al lavoro con i riconoscimenti consegnati i premi agli imprenditori e ai dipendenti delle province di Chieti e Pescara.

“Il lavoro è la madre della libertà. È il motore che muove il mondo, che livella le disuguaglianze alla nascita e che offre a tutti la possibilità di crescere ed esprimersi. Il lavoro conferisce spessore, colora la vita, permette di stare al mondo con dignità, dando un significato alla propria esistenza e a quella dei propri cari. Questo è il lavoro. E questo è il motivo per cui non possiamo rinunciare al lavoro inteso come futuro, ambizione, coraggio, determinazione, capacità, merito. Come presidente della Camera di commercio Chieti Pescara mi impegno quotidianamente, insieme alla giunta e alla struttura, per costruire un futuro in linea con le aspettative e le ambizioni dei più giovani. Con le nostre attività promuoviamo lo sviluppo di nuove competenze, coltiviamo le aspettative, cerchiamo di soddisfare nuovi bisogni, trovando le risorse economiche, umane e organizzative per la crescita delle imprese».

Sono queste le parole con le quali il presidente Gennaro Strever ha deciso di inaugurare la quarantesima edizione del Premio Fedeltà al lavoro e al progresso economico che si è svolta nel teatro Marrucino di Chieti.

73 riconoscimenti tra imprese, lavoratrici e lavoratori. 23 dipendenti con almeno 25 anni di attività, tre liberi professionisti, 35 imprese di almeno trent’anni. E poi, quattro imprese longeve, che siano attive e iscritte al registro imprese da almeno 60 anni: Fratelli Di Muzio & C. S.r.l., Chieti; Società Autoservizi Tessitore S.r.l., Vasto; Sea Marelli Componenti Sas di Daniele Agresta & C., Pescara; Rossi Ambrosini & C. S.n.c., Pescara. Un premio a un brevetto, consegnato a Luca Tosto della Walter Tosto Spa, sviluppato nel campo di applicazione dello stoccaggio dell’idrogeno ad alta e altissima pressione. Due premi speciali destinati “a personalità che si siano particolarmente distinte nel campo della cultura, dell’arte, dello sport, della scienza, della tecnica ed in campo umanitario, apportando alla collettività significativi contributi allo sviluppo economico, culturale e sociale”: il dottor Nicola Di Bartolomeo per aver dedicato una vita alla chirurgia, in particolare alla chirurgia laparoscopica, con passione, professionalità e immenso impegno; la dott.ssa Antonella Santuccione Chadha in qualità di “Esperta di neuroscienze e di malattie neurologiche e psichiatriche, riconosciuta a livello internazionale, da sempre attivamente impegnata nella ricerca sulla medicina di precisione e nella innovazione”.

Infine, un riconoscimento particolare da parte del consiglio camerale e di tutto il personale al Segretario generale dell’ente dott. Michele De Vita che il 30 aprile andrà in pensione per avere gestito con visione e capacità manageriali il complesso accorpamento delle due Camere di Chieti Pescara, contribuendo a costruire una nuova solida realtà.

L'elenco dei premiati

I riconoscimenti da assegnare a lavoratori e imprese consistono in una medaglia del conio camerale di pregevole fattura e in un diploma di benemerenza. Per la Categoria I (n. 30 premi assegnabili), relativa a lavoratori autonomi e a lavoratori dipendenti (dirigenti, operai, tecnici, impiegati, braccianti, salariati, pensionati) che abbiano prestato lungo ed ininterrotto servizio presso la stessa impresa/settore industriale, commerciale, agricola, artigiana o di servizi con minimo di 25 anni (20 anni per i lavoratori del settore marittimo): Letizia Scastiglia, Chieti; Giacomo Fossataro, Chieti; Massimo Rossi, Chieti; Monia Sistilli, Chieti; Diana Mammarella, Chieti; Sandro Zincani, Pescara; Santa Collevecchio, Pescara; Rocco Finocchio, Montesilvano; Giovanni Caporrella, Montesilvano; Rosaria La Selva, Montesilvano; Alessandro Torosantucci, Lanciano; Franco Giuliani, Lanciano; Vito Giancristofaro, Lanciano; Maria Silvana Dell’elce, Lanciano; Gabriele Di Donato, Penne; Gabriella Caramanico, Guardiagrele; Armando Napoleone, Cepagatti; Antonio Palozzo, Cepagatti; Giuseppe Mario Porreca, Palombaro; Maria Pia Lemme, Sant’eusanio Del Sangro; Martino Amoroso, Sant’eusanio Del Sangro; Enzo Giardino, Rocca San Giovanni; Amalia Tiro, Rocca San Giovanni.

Per la Categoria II (n. 5 premi assegnabili), relativa a liberi professionisti regolarmente iscritti da almeno 30 anni a Ordini o a Collegi Professionali riconosciuti e che si siano specializzati in specifiche discipline giuridiche, economiche, ambientali, ecc.: Paride Di Fabio, Nocciano; Alfonso Frattura, Lanciano; Francesco Colantonio, Vasto. Per la Categoria III (n. 5 premi assegnabili), relativa a coloro che abbiano conseguito nell’ultimo quinquennio un brevetto per invenzione industriale di particolare interesse o valore sociale: Luca Tosto, Chieti. Per la Categoria IV (n. 30 premi assegnabili), relativa a imprese agricole, artigianali, commerciali, industriali e di servizi che abbiano almeno 30 anni di ininterrotta attività (20 anni per le aziende appartenenti al settore della pesca): Di Nardo Donato, Chieti; Tecnogas Di Muffo Franco, Chieti; Calzature Cinosi, Chieti; Martino Antonella, Chieti; Di Biase Marino, Chieti; Arienti Mobili Di Adriano Arienti, Chieti; Grande Camillo Autotrasporti, Chieti; Gentile Antonella, Chieti; Time Rivestimenti Srl, Pescara; Var-Mag Spa, Pescara; Di Pasquale Domenico, Pescara; Casa Della Serratura Srl, Pescara; Ferauto Ing. Maurizio Masciulli Ferri, Pescara; Menna Store Di Franco Menna, Vasto; Ortopedia Valentini Di Valentini Bruno & C. Sas, Ortona; Gegel Srl, Ortona; Confezioni Mario De Cecco Spa, San Giovanni Teatino; Fondam Srl, San Salvo; De Rosa Alessandro, Pianella; Farco Grandi Impianti Srl, Città Sant’angelo; Big Joe Srl, Bussi Sul Tirino; Bmm dei F.Lli D'agostino Moris E Marco Snc, Picciano; Travaglini Snc Di Travaglini Assunta & C., Casoli; Boutique Del Fiore Di Carlone Loredana, Bucchianico; F.Lli Costantini Snc Di Costantini Fabrizio e Maurizio, San Vito Chietino; Nino D'alessandro & C. Snc., San Vito Chietino; Genobile Nicola, Torrevecchia Teatina; Ottica Iezzi Di Iezzi Monica & C. Snc., Manoppello; Alimentari Da Emma Di Emma Sallustio, Castiglione Messer Marino; Travaglini Anna, Sant’Eusanio del Sangro; Campitelli Rocco, Sant’Eusanio del Sangro; Di Toro Italo, Sant’eusanio Del Sangro; Termo Elettro Bombese Di Tunnera Francesco, Bomba; Antico Frantoio Giardino, Rocca San Giovanni; Porchetta Masciotta di Masciotta Renato, Liscia.

Complessivamente i premiati ordinari sono 62.

Premi "Impresa Longeva”

È altresì istituita una ulteriore categoria di premi riservata alle imprese, con sede principale nella provincia di Chieti o nella provincia di Pescara, che siano attive e iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio Chieti Pescara da oltre 60 anni: Fratelli Di Muzio & C. S.r.l., Chieti; Società Autoservizi Tessitore Srl, Vasto; Sea Marelli Componenti Sas di Daniele Agresta & C., Pescara; Rossi Ambrosini & C. S.n.c., Pescara.

Premi Speciali

Sono previsti inoltre due Premi Speciali da destinare a personalità che si siano particolarmente distinte nel campo della cultura, dell’arte, dello sport, della scienza, della tecnica ed in campo umanitario, apportando significativi contributi allo sviluppo economico e sociale del territorio chietino e pescarese. Tali premi speciali saranno individuati dalla Giunta Camerale: Nicola Di Bartolomeo, Antonella Santuccione.