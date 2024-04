Una società di Manoppello tra le migliori tre aziende più ecosostenibili d'Italia

Nel cuore dell'Abruzzo, un'azienda di Manoppello ha raggiunto un traguardo significativo, emergendo come una delle tre aziende più ecosostenibili d'Italia.

Questo prestigioso riconoscimento è stato conferito a FoodItalia Group all'interno del Company Award, un importante evento che celebra le aziende impegnate nella sostenibilità, durante il Cosmofarma Exhibition a Bologna.

La best eco company, categoria in cui l'azienda abruzzese è stata lodata, mira a riconoscere le aziende che si distinguono per le loro pratiche volte a ridurre concretamente l’impatto ambientale. Questo risultato è motivo di orgoglio non solo per l'azienda stessa, ma anche per tutta la regione Abruzzo, che si consolida come un centro di eccellenza nell'industria italiana.

L'annuncio ufficiale è stato fatto lo scorso 20 aprile, segnando l'inizio di tre giorni ricchi di emozioni e nuovi incontri, in cui il settore farmaceutico ha continuato ad essere al centro delle discussioni. Aziende, partner istituzionali e visitatori hanno contribuito al successo di questa edizione, che ha posto l'accento sul valore umano, generando numerosi momenti di crescita personale e professionale. Il traguardo raggiunto da FoodItalia Group riflette il suo impegno concreto verso la sostenibilità ambientale.

L'azienda si è distinta per l'utilizzo di impianti fotovoltaici, fototermici e sistemi di fitodepurazione delle acque reflue, dimostrando una chiara volontà di ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività. Con 29.811 visitatori e 252 relatori, l'evento ha rappresentato un importante momento di condivisione e confronto nel settore farmaceutico. FoodItalia Group ha brillato tra le altre aziende partecipanti, confermando il suo ruolo di leader nell'industria alimentare ecosostenibile. Questa non è la prima volta che questa azienda riceve un riconoscimento di prestigio.

Nel 2021, ha ricevuto il premio Innovation & Research Award per la sua costante ricerca di innovazione nel settore alimentare. Lo scorso anno, ha attirato l'attenzione grazie allo sviluppo di una linea di prodotti dedicati alle patologie genetiche rare, dimostrando così un profondo impegno verso la salute e il benessere delle persone.

Questi riconoscimenti non solo celebrano il successo di un'azienda, ma è motivo di orgoglio per l'intera regione Abruzzo dimostrando il ruolo di leadership che la nostra regione svolge nella ricerca & sviluppo dell'industria alimentare e nella sostenibilità ambientale a livello nazionale. Questo risultato rafforza l'immagine della regione come un centro di eccellenza dove le aziende si distinguono per l'innovazione e l'impegno verso un futuro più sostenibile per tutti.