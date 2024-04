Tre assemblee della Cgil rivolte a lavoratrici, lavoratori, disoccupati, cittadini, pensionati e associazioni

La Cgil Pescara annuncia i prossimi appuntamenti di mobilitazione.

Si partirà il 15 aprile con la prima di tre assemblee territoriali rivolte a lavoratrici, lavoratori, disoccupati, cittadini, pensionati e associazioni.

Ascoltare, proporre, confrontarsi, agire. Sono queste le azioni portate avanti dalla Cgil per arrivare a soluzioni condivise per il benessere della collettività su una serie di temi sensibili.

È questo in sintesi il senso delle assemblee territoriali indette dalla Cgil Pescara che si terranno, rispettivamente, il 15 aprile a Pescara (ore 18 – Salone L. Lama, via B. Croce 108); il 16 aprile a Popoli (ore 17 sala polivalente Gran Guizza viale della stazione B. Buozzi), il 18 aprile a Penne (ore 17 sala polivalente Piazza Luca da Penne). Una serie di incontri con lavoratrici, lavoratori, disoccupati, pensionati, cittadini, associazioni per approfondire i temi delle rivendicazioni in materia di salute e sicurezza, diritto alla cura e sanità pubblica, riforma fiscale e tutela dei salari, difesa della Costituzione. Alle porte una stagione importante di lotte e di mobilitazione che si avvarrà di tutti gli strumenti a disposizione del sindacato, dalle iniziative, alle assemblee, dagli scioperi, alle manifestazioni nazionali, dall’impegno per il rinnovo dei contratti, alla raccolta delle firme per i quattro referendum che si andranno a proporre (Al centro la tutela contro i licenziamenti illegittimi, il superamento della precarietà, la sicurezza nel lavoro in appalto). Un calendario che prevede nell’immediato lo sciopero nazionale dell’11 aprile e la manifestazione nazionale del 20 aprile a Roma (entrambe congiuntamente con la Uil) e la manifestazione nazionale “La via Maestra” del 25 maggio a Napoli.

La Cgil Pescara, insieme all’Anpi Pescara, infine, renderà noti a breve tutti i dettagli legati alle celebrazioni per il 25 aprile.