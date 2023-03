Chiesto il rinvio a giudizio di 2 persone per la morte dello psichiatra pescarese Trotta nel carcere di Vasto

Il rinvio a giudizio di due persone per il suicidio dello psichiatra pescarese e dirigente medico della Asl di Pescara, Sabatino Trotta, nel carcere di Vasto.

L'estremo gesto venne compiuto il 7 aprile 2021 poche ore dopo che Trotta venne arrestato nell'ambito di un'inchiesta su una gara da più di 11 milioni di euro indetta dalla Asl per l'affidamento della gestione di residenze psichiatriche extraospedaliere.

A condurre l'inchiesta era la Procura della Repubblica di Pescara.

La richiesta di rinvio a giudizio formulata dal procuratore Giampiero Di Florio riguarda il direttore del carcere di Vasto e coordinatore dello staff multidisciplinare di accoglienza e sostegno, Giuseppina Ruggero, e l’assistente capo coordinatore in servizio nella polizia penitenziaria e addetto alla sorveglianza dei detenuti, Antonio Caiazza. A tutti e due viene contestato, nella richiesta di rinvio a giudizio, l’omicidio colposo e la violazione dell’articolo 40 del codice penale e di norme in materia di prevenzione di suicidi oltreché di sorveglianza dei detenuti nella sezione in cui si trovava Trotta. Il professionista pescarese si impiccò con il laccio dei pantaloni della tuta legato al gancio di apertura della finestra. A entrambi vengono contestate sia colpa generica consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, sia la colpa specifica consistita nella violazione delle norme che disciplinano l’accoglienza e il sostegno dei detenuti negli istituti penitenziari per la Ruggero, e per Caiazza nella violazione delle norme che disciplinano le mansioni degli addetti alla sorveglianza dei detenuti e l’accoglienza e sostegno ai detenuti nuovi giunti negli istituti penitenziari. Il gup Fabrizio Pasquale ha fissato l’udienza preliminare per il 15 giugno.