Perquisizioni a 18 attivisti No green pass radicali: sequestrati tanica di acido, coltelli e balestra

Le perquisioni eseguite dalla polizia nei confronti di 18 attivisti No green pass/No vax del canale Telegram "Basta Dittatura" ha portato al sequestro di diverso materiale.

Come riferisce l'Adnkronos: una tanica di acido, un passaporto nazifascista d'epoca, coltelli e una balestra oltre a materiale informatico, pc e cellulari.

Questa è sola una parte di ciò che è stato posto sotto sequestro nel corso delle perquisizioni in tutta Italia, Pescara compresa, nei confronti di altrettanti attivisti No Vax/No Green pass più radicali affiliati al canale Telegram "Basta Dittatura".

Nelle chat gli indagati invitavano a bloccare strade, stazioni ferroviarie, banche. Chiedevano di utilizzare armi, bastoni, bottiglie molotov, acido da lanciare alle forze dell'ordine, invitavano a gambizzare e a far saltare qualcuno. In particolare, la tanica è stata sequestrata a Palermo, il passaporto nazifascista d'epoca a Siena, i coltelli a Brescia e Cremona. Diciotto gli indagati, quindici le città interessate (Torino, Brescia, Varese, Cremona, Imperia, Pordenone, Trieste, Treviso, Pesaro, Roma, Pescara, Salerno, Palermo, Siena, Padova). A Torino gli indagati sono tre, fra cui una donna di 43 anni destinataria, insieme a un altro uomo che non è coinvolto nell'indagine, di un foglio di via.