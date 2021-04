Getta rifiuti a Roccamorice all'interno del Parco della Majella: individuato e sanzionato dai carabinieri forestali

Ha gettato sacchi colmi di immondizia in un dirupo a Roccamorice, all'interno del Parco della Majella, ma è stato individuato e sanzionato dai carabinieri forestali della stazione di Lettomanoppello. Nei guai un uomo identificato grazie alle scrupolose indagini dei militari, filmato da una telecamera nascosta mentre gettava 15 sacchi colmi di rifiuti. A causa dell'oscurità la targa non era visibile ma un dettaglio non è sfuggito ai carabinieri, ovvero una delle luci del porta targa che non funzionava.

Successivamente, con tecniche alpinistiche, i carabinieri hanno recuperato i sacchi a 15 metri di profondità nel burrone e, attraverso la documentazione rinvenuta sono riusciti a risalire al responsabile, proprietario di un’autovettura con luce del porta targa mancante. Interrogato, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato sanzionato con multe pari a 650 euro.