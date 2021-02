Si tratta di un operaio 36enne che lavora per una ditta edile. L'incidente si è verificato oggi pomeriggio a Bussi per cause verosimilmente accidentali. Dopo essere precipitato al suolo, è stato portato a Pescara dall'elisoccorso in codice rosso

Fa un volo di 3 metri mentre sta ristrutturando un solaio, giovane finisce in ospedale. Si tratta di un operaio 36enne che lavora per una ditta edile. L'incidente si è verificato oggi pomeriggio a Bussi sul Tirino per cause verosimilmente accidentali.

Dopo essere precipitato al suolo, l'uomo è stato portato a Pescara dall'elisoccorso in codice rosso. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale stazione.