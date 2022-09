Operazione "Plastic free" alla foce del fiume Saline e tutti possono partecipare

Si chiama "CelanUp" l'iniziativa che si terrà il 2 ottobre per replicare dall'altra parte del fiume il 16 ottobre, l'obiettivo è rimuovere tutti i rifiuti di plastica: ecco come iscriversi per dare una mano all'ambiente