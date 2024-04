Nuovi distacchi dell'energia elettrica a Montesilvano: tutti i dettagli

L'amministrazione comunale di Montesilvano, per conto di e-distribuzione, informa che mercoledì 24 aprile dalle ore 14.30 alle ore 16:00, l'energia elettrica verrà interrotta in via Rimini a Montesilvano per lavori sulla linea. Saranno interessati i civici 1a, 1 b, 1c, 2a, 2b, 2c, 2d. Durante i lavori, l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Si invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori onde evitare blocchi. Per qualsiasi informazione, è possibile contattare il numero verde 803500.