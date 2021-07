Riqualificazione del lungomare e recupero di Villa Delfico, il Comune di Montesilvano vince bando da 5,3 milioni di euro

L’amministrazione comunale di Montesilvano ha vinto il bando Qualità dell'Abitare.

Il progetto, presentato insieme ai comuni di Città Sant’Angelo e Silvi è stato ammesso, collocandosi 18esimo in Italia su 271.

Ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni e 310 mila euro per recuperare Villa Delfico (euro 2 milioni e 860 mila euro) e per riqualificare il lungomare (euro 2 milioni e 450 mila euro).

«Un ringraziamento a tutti coloro che, come me, hanno creduto nel progetto», dichiara il sindaco Ottavio De Martinis, «e a chi ci ha lavorato, trasformando questo sogno in realtà».